В крупном псковском ТРК на модернизацию противопожарной системы потратили 50 миллионов рублей
В торговом-развлекательном комплексе «Аквополис» полностью модернизировали противопожарную систему. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал директор группы компаний «Луг» Ян Лузин.
- На модернизацию ушло 50 миллионов рублей, - отметил Ян Вячеславович. - Это средства нашей компании и частных инвесторов. Мы провели большую работу именно над улучшением.
Как заметил Ян Лузин, модернизация системы не означает, что она не работала до этого момента, хотя были некоторые нарушения. В частности, когда арендаторы въезжали на площади торгового комплекса во время ремонта повреждали звуковую сигнализацию, из-за чего при срабатывании тревоги в отделе ее слышно не было. Разъяснительная работа со всеми организациями проведена.
КОНКРЕТНО
В Пскове после трагедии в торговом комплексе «Зимняя вишня» массово проверили места большого скопления людей. В торговом комплексе «Акваполис» пожарные выявили 120 нарушений.