2018-11-08T16:02:37+03:00
Общество

В крупном псковском ТРК на модернизацию противопожарной системы потратили 50 миллионов рублей

Средства предоставила компания-владелец и частные инвесторы
Виталий Суриков
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Ян Лузин отметил, что эти 50 миллионов - средства группы компаний "Луг" и частных инвесторов.Ян Лузин отметил, что эти 50 миллионов - средства группы компаний "Луг" и частных инвесторов.Фото: Владимир Кольцов
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В торговом-развлекательном комплексе «Аквополис» полностью модернизировали противопожарную систему. Как передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков», об этом на встрече с журналистами рассказал директор группы компаний «Луг» Ян Лузин.

- На модернизацию ушло 50 миллионов рублей, - отметил Ян Вячеславович. - Это средства нашей компании и частных инвесторов. Мы провели большую работу именно над улучшением.

Как заметил Ян Лузин, модернизация системы не означает, что она не работала до этого момента, хотя были некоторые нарушения. В частности, когда арендаторы въезжали на площади торгового комплекса во время ремонта повреждали звуковую сигнализацию, из-за чего при срабатывании тревоги в отделе ее слышно не было. Разъяснительная работа со всеми организациями проведена.

КОНКРЕТНО

В Пскове после трагедии в торговом комплексе «Зимняя вишня» массово проверили места большого скопления людей. В торговом комплексе «Акваполис» пожарные выявили 120 нарушений.

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