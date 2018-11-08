2018-11-08T16:10:34+03:00
Общество

Марина Махотаева стала новым врио ректора ПсковГУ

Новый врио ректора приступит к своим обязанностям 9 ноября
Раиса Семёнова
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Марина Махотаева – доктор экономических наук, профессор. Фото: пресс-служба ПсковГУ.Марина Махотаева – доктор экономических наук, профессор. Фото: пресс-служба ПсковГУ.
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Марина Махотаева стала врио ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ). Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» бывший ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко, приказ о назначении Марины Махотаевой на должность подписан 2 ноября.

– С 9 ноября Марина Махотаева приступает к обязанностям врио ректора университета, – сообщил Юрий Демьяненко.

СПРАВКА «КП»

Марина Махотаева – доктор экономических наук, профессор. За её плечами больше 100 научных и учебно-методических работ.

В 1996 – 2001 гг. Марина Махотаева успела побыть ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором, завкафедры «Организация строительства и управление недвижимостью» Псковского государственного политехнического института. С 2001 года Марина Махотаева начала совмещать педагогическую деятельность и обязанности начальника международного отдела. С 2010 года она как проректор курировала международную деятельность института.

В конце 2011 года Марина Махотаева – проректор по международной деятельности ПсковГУ, а с конца 2012 года стала директор департамента международной деятельности и межвузовского сотрудничества. В начала июля 2013 года Марина Махотаева заняла должность заведующего кафедрой мировой экономики и международного бизнеса, научного руководителя магистерской программы «Международный бизнес. Бизнес в регионе Балтийского моря». В августе 2014 года Марина Махотаева стала проректором по учебной работе и международной деятельности.

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В октябре Юрий Демьяненко оставил должность ректора ПсковГУ.

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