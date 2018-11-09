Участковый из Себежа занимает 21 строчку на всероссийском конкурсе «Народный участковый»

СЕГОДНЯ 09:34 2018-11-09T09:34:13+03:00

Сергей Юрков за двое суток до конца голосования в шаге от двадцатки в голосовании "Народный участковый". Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

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Полицейский из Себежа представляет Псковскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый». Сергей Юрков уже обошел 62 участников из других субъектов Российской Федерации. Но от победы его отделяют еще 20 претендентов.

Таким образом, за Сергея Юркова проголосовали 2 148 раз. Однако, чтобы опередить тройку лидеров, нашему участковому необходимо набрать как минимум 31 тысячу голосов. На это еще есть время, ведь до окончания финального этапа осталось два дня.

На данный момент на третьем месте представитель закона из Республики Северная Осетия - Алания, у него 28 938 голосов. Его обогнал участковый из Республики Коми, набрав 31 730 голосов. А на первом месте расположился страж порядка из Брянской области, за которого проголосовали 33 298 раз.

Поддержать Сергея Юркова можно здесь.

СПРАВКА «КП»

Голосование за лучшего участкового страны закончится уже завтра, 10 ноября. В этот раз за народное признание и главный приз, УАЗ «Патриот», соревнуются полицейские из 83 регионов России.