В Псковской области поймали наркокурьеров, снабжающих наркотиками колонии

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-09T10:08:45+03:00

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Стражи порядка Псковской области не дали крупной партии наркотиков попасть за стены исправительного учреждения. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, силовики задержали злоумышленников, переправляющих вредоносные вещества в места заключения. Изъятая партия – больше 64 граммов гашиша. Его спрятали в кофе.

– Среди задержанных – инспектор исправительной колонии. Он попался с поличным, – сообщили в ведомстве.

Нарушителей удалось схватить за руку благодаря активным действиям сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков, которым помог отряд спецподразделения. Помимо этого, в ведомстве добавили также, что сейчас в отношении наркокурьеров возбудили уголовное дело, за попытку продажи крупного размера наркотического вещества. За такое преступление грозит лишение свободы до 20 лет. В настоящий момент в рамках следствия проходят соответствующие процессуальные мероприятия.