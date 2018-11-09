В Струго-Красненском районе пострадал водитель слетевшей в кювет иномарки

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-09T11:08:56+03:00

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В Струго-Красненском районе легковая иномарка слетела в правый кювет. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 26 километре автодороги Цапелька – Струги Красные – Плюсса. Машиной управляла 30-летняя местная жительница, которая получила несколько опасных ранений. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, сотрудники скорой медицинской помощи доставили девушку в больницу.

– Предположительная причина того, что водитель не справилась с управлением, следующая: женщина управляла автомобилем на небезопасной скорости движения, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что само это дорожно-транспортное происшествие случилось утром 8 ноября. В управлении добавили, что кроме аварии в Струго-Красненском районе, 8 ноября ДТП произошло ещё и в Пскове, на улице Леона Поземского. Там человек тоже получил разнородные травмы: девушку сбили прямо на пешеходном переходе.