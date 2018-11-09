Стали известны новые подробности ДТП в Пскове на Леона Поземского с участием пешехода

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-09T12:04:26+03:00

Девушка вышла на пешеходный переход, но не на зелёный сигнал светофора. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Стали известны новые подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося у дома №92 на улице Леона Поземского. Легковая иномарка, которую вёл 32-летний местный житель, сбила 24-летняя девушка. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области Мария Иванова, пострадавшая перебегала дорогу всё-таки по пешеходному переходу.

– Действительно, чтобы перебраться на другую сторону дороги, девушка попыталась воспользоваться пешеходным переходом. Однако пошла не на свой сигнал светофора. В результате нарушительницу тут же сбила машина, – сообщила Мария Иванова.

Сотрудники скорой помощи отвезли девушку в Псковскую областную клиническую больницу. Кроме того, в ведомстве отметили также, что это дорожно-транспортное происшествие случилось 8 ноября. В этот день в Псковской области ещё одна авария, где пострадал человек, произошла в Струго-Красненском районе, на 26 километре трассы Цапелька – Струги Красные – Плюсса. Там автомобиль слетел в кювет. Водителя-девушку отвезли в больницу.