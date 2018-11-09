2018-11-09T13:35:58+03:00
Общество

В Пскове проездные билеты на декабрь будут продаваться строго с 25 ноября по 5 декабря

С 6 по 10 числа проездные больше нельзя будет приобрести
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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"Псковпассажиравтотранс" не хочет, чтобы покупатели проездных билетов откладывали это мероприятие на последний момент."Псковпассажиравтотранс" не хочет, чтобы покупатели проездных билетов откладывали это мероприятие на последний момент.Фото: Владимир Кольцов
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В Пскове проездные билеты на последующие месяца будут продавать по новому расписанию. То есть от 25 числа текущего месяца и до 5 числа следующего. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», с 6 по 10 числа проездные больше не будут продаваться.

- В соответствии со всеми нормативными документами продажа должна проводиться с 25 числа месяца по 5 число следующего месяца. Но в последнее время, так сложилось, что мы шли навстречу людям и эти сроки были продлены. Но на самом деле, по нашей информации, около 99 % проездные продаются именно с 25 по 5 числа. На оставшиеся дни с 6 по 10 приходится только 1 % продаж - это очень незначительное количество. И поскольку это приводит к дополнительным затратам предприятия, было решено отказаться от продаж в эти дни, - сообщил представитель компании Денис Бахтин.

Проездные билеты можно купить в двух кассах: на улице Леона Поземского 123 и на улице Коммунальной 77/1. Также их можно приобрести у кондукторов в автобусах.

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