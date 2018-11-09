2018-11-09T15:23:56+03:00
Общество

Власти Псковской области одобрили проект бюджета на 2019 год

Планируется, что в 2019 году доходы регионального бюджета составят 26,5 миллиарда рублей
Алексей Назаров
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Пока что в бюджете на 2019 год есть небольшой дефицит, но областные чиновники надеются на дополнительные финансовые вливания, которые его покроют.Пока что в бюджете на 2019 год есть небольшой дефицит, но областные чиновники надеются на дополнительные финансовые вливания, которые его покроют.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На заседании администрации Псковской области обсудили проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, планируется, что доходы регионального бюджета в 2019 году составят 26,5 миллиарда рублей. Об этом на встрече докладом сообщила замгубернатора, начальник госкомитета по финансам Татьяна Баринова.

– Расходы бюджета составят 28 миллиардов рублей. А его дефицит – 1,6 миллиарда. Налоговые и неналоговые доходы же составят 18 миллиардов рублей. Безвозмездные поступления оценивают в 8,4 миллиарда рублей, – добавила Татьяна Баринова.

Начальник госкомитета отметила, что пока ещё не все безвозмездные поступления из бюджета страны учтены в проекте. Планируется, что они возрастут на 5,6 миллиарда рублей.

– В проект бюджета на 2019 год и плановый двухлетний период вошли 19 государственных программ. В 2019 году на них планируют потратить 26,7 миллиарда рублей, – заключила Татьяна Баринова.

Губернатор региона Михаил Ведерников отметил, что все эти данные – лишь предварительные, в ходе работы согласительной комиссии могут быть внесены изменения.

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