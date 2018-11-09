2018-11-09T18:37:02+03:00
Общество

В Пскове обслуживающий восточное Завеличье терапевт переводится на Киселёва

Врач терапевт будет работать в офисе на Киселёва с 12 ноября
Раиса Семёнова
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По понедельникам, средам и пятницам врач будет принимать с 14.00 до 18.00, а во вторник и четверг – с 8.00 до 12.00.По понедельникам, средам и пятницам врач будет принимать с 14.00 до 18.00, а во вторник и четверг – с 8.00 до 12.00.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пскове участковый терапевт Ольга Змановская переводится из поликлиники № 2 (дом № 23 на улице Коммунальной). Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковской городской поликлиники, с 12 ноября врача можно будет найти в кабинете № 2 в офисе по адресу: улица Киселёва, дом № 8.

– По понедельникам, средам и пятницам специалист принимает с 14.00 до 18.00, а во вторник и четверг – с 8.00 до 12.00, – сообщили в учреждении.

Основной участок терапевта: дома № 22, № 23, № 24/26 и № 27 по улице Розы Люксембург, дома № 42а, № 44, № 44a, № 46, № 48, № 48а по Рижскому проспекту и дома № 18, № 18а, № 23, № 25, № 27, № 27а на улице Киселёва.

Кроме того, Ольга Змановская работает по совместительству и с жителями домов № 10, № 10а и № 12 по улице Народной, домов № 26а, № 26б и №28 на улице Розы Люксембург, домов № 25, № 25а и № 27 на улице Красноармейской, а также дома № 22 по Рижскому проспекту и домов № 15, № 17, № 19 на улице Киселёва.

СПРАВКА «КП»

Возникшие вопросы можно разрешить по номеру телефона офиса, расположенного в доме № 8 на улице Киселёва: 29 – 83 – 60.

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