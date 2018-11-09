В Пскове предпринимателя накажут за взятку офицеру ФСБ

СЕГОДНЯ 18:50 2018-11-09T18:52:14+03:00

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В Пскове перед судом предстанет генеральный директор одной из коммерческих организаций. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области, предприниматель дал крупную взятку должностному лицу.

– В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ, за дачу взятки должностному лицу в крупном размере для незаконных целей, – сообщили в ведомстве.

Нарушитель планировать договорить о перемещении дизельного топлива через госграницу. Для этого злоумышленник встретился с офицером пограничного управления ФСБ РФ по региону и передал деньги. Предприниматель не знал, что сотрудник действует под наблюдением ведомства. Сумма, фигурирующая в незаконной махинации, составила 40 тысяч рублей. Ее мужчина дал, чтобы силовики «закрыли глаза» на качество топлива, которое не соответствовало стандартам.

Следствие собрало достаточно доказательств для передачи уголовного дело в суд.