2018-11-10T10:52:00+03:00
Общество

Жители Псковской области смогут через интернет следить за вывозом мусора

Региональный оператор разрабатывает сейчас ресурс, который позволит мониторить потоки машин и объемы вывезенных ими отходов
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Псковской области региональный оператор планирует за семь лет увеличить объем переработки отходов с 7 до 70 процентов. Об этом представитель компании сообщил главам районов.В Псковской области региональный оператор планирует за семь лет увеличить объем переработки отходов с 7 до 70 процентов. Об этом представитель компании сообщил главам районов.
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В Псковской области с 1 января 2019 года заработает региональный оператор, на плечи которого ляжет вывоз, переработка и утилизация отходов по всему региону. Уже приобретены контейнеры, машины, идут конкурсные процедуры по выбору подрядчика на местах. Создается и электронная база, с помощью которой любой житель области сможет отслеживать маршрут вывезенного мусора. Об этом сообщил представитель регионального оператора, управляющий партнер группы компаний «Мехуборка» Дмитрий Назаров на совещании губернатора с главами муниципальных районов и городских округов, рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области.

Данный ресурс позволит мониторить передвижение транспорта, а также объемы отходов, которые доставлены на полигон. Кстати, в регионе останется всего два полигона. Точнее, экотехнопарка. Один будет в создан на юге области, второй – на севере. Именно там будут сортировать мусор и перерабатывать. В планах областных властей переработка с 7 процентов должна вырасти до 70 процентов за ближайшие семь лет.

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