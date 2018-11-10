Псковские пограничники нашли в вагонах с углем тысячи пачек сигарет

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-10T11:04:53+03:00

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В Псковской области сотрудники Пограничного управления ФСБ России в грузовом составе с углем обнаружили тайники с контрабандой. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, поезд шел из России в Европу. Попытка незаконного перемещения товара зафиксирована в железнодорожном пункте пропуска «Себеж».

У экспертов вызвали подозрение несколько вагонов. Кажется, они загружены углем. Что еще может в них находиться? Вагоны отправили на тщательный досмотр и в результате в двух действительно нашли тайники. Под верхним слоем груза были бережно спрятаны 2 тысячи пачек сигарет.

- По предварительной оценке ориентировочная стоимость выявленной табачной продукции составила не менее 80 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Контрабанда изъята и передана сотрудникам Псковской таможни. Предстоит установить владельца сигарет и наказать его.