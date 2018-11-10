2018-11-10T12:17:05+03:00
Здоровье

В Псковской области пересмотрят систему диагностики и лечения онкологии

Поставлена задача - выявлять заболевания на ранних стадиях и помогать даже жителям самых удаленных деревень
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Марина Гаращенко, только что назначенная на пост председателя госкомитета по здравоохранению и фармации, побывала в псковском онкоцентре.Марина Гаращенко, только что назначенная на пост председателя госкомитета по здравоохранению и фармации, побывала в псковском онкоцентре.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Псковской области изменят алгоритм работы медучреждений по выявлению онкозаболеваний. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации региона. Такая задача поставлена губернатором перед новым председателем госкомитета по здравоохранению и фармации Мариной Гаращенко.

Накануне представители властей побывали в онкологическом центре, он заработал в Пскове два года назад. На его строительство и оснащение было потрачено свыше 1,3 млрд рублей.

Ежегодно через онкоцентр проходят около 30 тысяч пациентов, более 2 тысяч из них получают помочь в стационаре. Но этого, по мнению властей, недостаточно. Сегодня все еще высок процент смертности.

- Необходимо выстроить новую систему диагностики и лечения онкобольных с учетом особенностей расселения на территории региона, инфраструктуры медицинских учреждений и кадрового обеспечения, - отметил гуернатор Михаил Ведерников.

Особое внимание будет оказываться работе первичного звена, то есть поликлиник и врачей общей практики.

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