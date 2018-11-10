2018-11-10T14:28:54+03:00
Общество

Проблемой разбитой дороги у одной из многоэтажек в Пскове занялся депутат Госдумы

Жильцы дома 60 по улице Юбилейной пожаловались – ни пройти, ни проехать, и с каждым годом ситуация становится только хуже
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Двор по улице Юбилейной в Пскове. Фото: общественное движение "Убитые дороги"Двор по улице Юбилейной в Пскове. Фото: общественное движение "Убитые дороги"
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Жительница дома 60 по улице Юбилейной в Пскове обратилась к депутату Государственной думы Александру Васильеву с просьбой помочь заасфальтировать двор. Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» Александр Васильев, асфальт давно разбит, а ямы настолько глубокие, что вода в них стоит даже в сухую погоду. Их засыпают щебнем, но разве это решит проблему.

Депутат направил запрос в городскую администрацию.

- Ответы, полученные от городских властей, не содержат информации, позволяющей говорить о полноценном ремонте двора в ближайшее время, - отметил он.

Предлагается только временное решение – ямочный ремонт. Именно поэтому парламентарий отправил запрос в прокуратуру Псковской области с просьбой взять на контроль приведение двора в порядок.

Еще одно обращение направлено в ГИБДД региона. Причина – двор стал проездным. Автомобилисты так сокращают путь. Но двум машинам не разъехаться. Госавтоинспекция должна дать предложения, как обеспечить безопасность жильцом многоэтажки в их дворе.

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