Сотрудников СИЗО-1 в Пскове наказали за нарушения на кухне

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-10T15:01:19+03:00

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Целый комплекс нарушений выявила прокуратура Псковской области в СИЗО-1. И все они касались организации питания отбывающих наказание или задержанных граждан. Это и необходимость косметического ремонта в пищеблоке, холодильных камерах, и потребованость в ремонте оборудования, замене посуды, разделочных досок, столовой мебели. В список кроме того попали нарушения хранения продуктов, моющих и дезинфицирующих средств.

В результате было возбуждено дело об административном правонарушении.

- Была проведена служебная проверка, - сообщили «Комсомольской правде – Псков» в УФСИН России по Псковской области. – По ее результатам определены мероприятия и разработан план по устранению выявленных недостатков.

Но этим ведомство не ограничилось. Как подчеркнули источники в тюремном замке, лица, допустившие нарушения, по итогам проверки были привлечены к дисциплинарной ответственности.