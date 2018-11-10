Житель Пскова отправился в колонию за кражу золота у знакомых и мошенничество

СЕГОДНЯ 17:42 2018-11-10T17:42:47+03:00

Житель Пскова проведет в колонии 4,6 года за кражу и мошенничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина прославился и тем, что брал у друзей имущество для ремонта, но обратно его не отдавал

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Житель Пскова отправится на 4,6 года в колонию строгого режима. Таково решение псковского городского суда. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре областной столицы, мужчине 38 лет, ему предъявили обвинение сразу по четырем статьям уголовного кодекса о краже и мошенничестве.

Как удалось выяснить в ходе следствия, летом прошлого года пскович заглядывал в гости к своим старым знакомым и предлагал починить их имущество. Но обратно ничего не возвращал.

А еще он наведался к своей знакомой на чай, а после его ухода женщина обнаружила пропажу ювелирных украшений на сумму более 200 тысяч рублей.

Всего было зафиксировано 16 преступлений. Прокуратурой города было поддержано обвинительное заключение.

Задержанный сразу же дал признательные показания, раскаялся, и даже возместил часть причиненного ущерба. Но ближайшие несколько лет все равно проведет в местах лишения свободы.