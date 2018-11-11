СЕГОДНЯ 09:07 2018-11-11T09:07:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершено голосование в конкурсе «Народный участковый», который проводит ежегодно МВД России. В тройку лидеров вошли представители Нижегородской области, республики Коми и Архангельской области. Каждый из них набрал более 34 тысяч голосов.

Псковскую область на конкурсе представлял участковый из Себежа Сергей Юрков. Он занял 22 строчку. В его поддержку жители региона отдали 2,5 тысячи голосов.

Торжественное награждение победителя и лидеров голосования пройдет 16 ноября в здании МВД России. Участковый, который набрал максимальное количество баллов, получит в подарок автомобиль УАЗ Патриот. Остальные участники тоже будут отмечены дипломами и ценными призами. Призеров, кстати, ждут внеочередные звания.

КОНКРЕТНО

Сергей Юрков работает в Себеже. Осенью 2017 года он уже становился участников проекта. Но тогда тоже не сумел войти в тройку лидеров.

Для того, чтобы попасть в состав конкурсантов всероссийского уровня, ему предстояло одержать победу на региональном этапе конкурса.