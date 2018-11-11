В Псковской области дети собрали макет космического корабля

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-11T09:41:50+03:00

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В Псковской области прошел квест для любителей астрономии. Его участниками стали школьники из Печорского, Палкинского и Пыталовского районов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в администрации Псковской области, площадкой для проведения мероприятия стал Пыталовский центр специального образования №2. А поводом оказалось создание регионального отделения Русского космического общества.

Ребята побывали в народном музее космонавтики, пообщались со специалистом БГТУ «Военмех» Санкт – Петербурга» Еленой Емельяновой, узнали о том, как спасают пилотируемые космические корабли в случае аварийных ситуаций. А еще они собрали макет космического корабля, который передал музей космонавтики Санкт-Петербурга в подарок своим псковским коллегам.

Победителями квеста признаны ребята из Пыталово. Теперь они отправятся в Москву на новогоднее представление цирка братьев Запашных, это подарок от псковского губернатора.