СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-11T10:47:44+03:00

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В Пскове начался семейный праздник «Маленький чемпион - осень 2018». Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков» с десяти утра родители малышей регистрируют их на забеги и тренируются с ними на поролоновых дорожках.

- Этому проекту уже довольно много лет, и первые его участники в этом году пошли в первый класс. На спортивные дорожки выходят их младшие братья и сестры, - отметила в приветственном слове главный редактор псковской «Комсомолки» Ирина Потопава

К 10.30 регистрация детей завершится и начнутся забеги. Всего на праздник записались 71 участник. Сформировано 12 забегов, результаты которых будут появляться в официальной группе «Маленького чемпиона» в социальной сети «Вконтакте».

Кроме этого участников и гостей мероприятия ждет множество мастер-классов, выступлений творческих коллективов. Их подготовили друзья конкурса.