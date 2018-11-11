2018-11-11T10:47:44+03:00
Общество

В Пскове начался семейный праздник «Маленький чемпион - осень 2018»

Веселье и суета заполнили спортивный комплекс «Олимп»
Виталий Суриков
Поделиться:
Стали известны уже победители первых забегов осеннего "Маленького чемпиона". Фото: группа "Маленький чемпион" в "Вконтакте".Стали известны уже победители первых забегов осеннего "Маленького чемпиона". Фото: группа "Маленький чемпион" в "Вконтакте".
Изменить размер текста:

В Пскове начался семейный праздник «Маленький чемпион - осень 2018». Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков» с десяти утра родители малышей регистрируют их на забеги и тренируются с ними на поролоновых дорожках.

- Этому проекту уже довольно много лет, и первые его участники в этом году пошли в первый класс. На спортивные дорожки выходят их младшие братья и сестры, - отметила в приветственном слове главный редактор псковской «Комсомолки» Ирина Потопава

К 10.30 регистрация детей завершится и начнутся забеги. Всего на праздник записались 71 участник. Сформировано 12 забегов, результаты которых будут появляться в официальной группе «Маленького чемпиона» в социальной сети «Вконтакте».

Кроме этого участников и гостей мероприятия ждет множество мастер-классов, выступлений творческих коллективов. Их подготовили друзья конкурса.

Еще больше материалов по теме: «Проект "Маленький чемпион"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Псковской области дети собрали макет космического корабля
Завершено голосование в конкурсе «Народный участковый»
Житель Пскова отправился в колонию за кражу золота у знакомых и мошенничество
В Пскове 11 ноября состоится семейный фестиваль «Маленький чемпион»
Сотрудников СИЗО-1 в Пскове наказали за нарушения на кухне
Проблемой разбитой дороги у одной из многоэтажек в Пскове занялся депутат Госдумы
В Псковской области пересмотрят систему диагностики и лечения онкологии
В 2019 году завершат ремонт школьной крыши в Пушкинских Горах
Псковские пограничники нашли в вагонах с углем тысячи пачек сигарет
Жители Псковской области смогут через интернет следить за вывозом мусора
В Пскове предпринимателя накажут за взятку офицеру ФСБ
В Пскове обслуживающий восточное Завеличье терапевт переводится на Киселёва
Власти Псковской области одобрили проект бюджета на 2019 год
В Пскове проездные билеты на декабрь будут продаваться строго с 25 ноября по 5 декабря
Стали известны новые подробности ДТП в Пскове на Леона Поземского с участием пешехода
Билеты на финал «Мисс Псков – 2018» поступили в продажу
В Струго-Красненском районе пострадал водитель слетевшей в кювет иномарки
В Псковской области поймали наркокурьеров, снабжающих наркотиками колонии
Участковый из Себежа занимает 21 строчку на всероссийском конкурсе «Народный участковый»
Комитет по здравоохранению Псковской области возглавит Марина Гаращенко
Марина Махотаева стала новым врио ректора ПсковГУ
В крупном псковском ТРК на модернизацию противопожарной системы потратили 50 миллионов рублей