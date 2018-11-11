До трёх дней сократили «санитарный ноябрь» в «Михайловском»

СЕГОДНЯ 15:58 2018-11-11T15:58:40+03:00

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Свёрстан график санитарного обслуживания отдельных объектов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» осенью этого года.

Как рассказала «Комсомольской правде - Псков» пресс-атташе музея Лидия Токарева, неотложные хозяйственные и ремонтные работы, которые невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока, в музее-усадьбе «Михайловское» запланированы на 13-16 ноября, и туристов настоятельно просят не планировать посещение имения Пушкиных в эти дни.

Мемориальные усадьбы «Петровское» и «Тригорское» будут закрыты для посетителей соответственно с 20-го по 23-е и с 28-го по 30-е число текущего месяца.

На практиковавшийся в прошлые годы «санитарный ноябрь» усадьбы Пушкинского Заповедника в этот раз закрывать не планируется.

Обратим внимание, что проведение ремонтных и хозяйственных работ планируется в будни, а это не должно отразиться на ранее запланированных визитах групп гостей по выходным.