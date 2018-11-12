Эфиры вокального конкурса «Новая Звезда» с участием великолучанки Анны Воракcо выйдут в декабре
Отборочный тур четвертого сезона всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» покажут на «Звезде» в последнюю неделю уходящего года - с 23 по 30 декабря. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе телеканала, эфиры полуфиналов и финала конкурса выйдут уже в 2019 году - со 2 по 4 января.
В проекте участвуют лучшие вокалисты из 85 регионов страны. Псковскую область в этом году представит уроженка Великих Лук Анна Вораксо. Сейчас девушка работает над авторским материалом.
- После того как отсняли отборы, я начала работать над несколькими композициями разного жанра. Это и рок, и хип-хоп, джаз-фанк, техно, транс и new disco. Некоторые из них, я готовлю совместно с разными музыкантами, - сообщила Анна. - Далеких планов я не строю. Хочу закончить начатое, и выпустить в свет все запланированное. А там уже и посмотрим.
КОНКРЕТНО
Из 85 конкурсантов телепроекта выберут только двух победителей. Одного из них определит экспертное жюри конкурса, второго - телезрители путем голосования.
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