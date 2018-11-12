После антикоррупционной проверки главу Локнянского района оштрафовали на 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-12T10:11:10+03:00

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Локнянского района оштрафовали на 10 тысяч рублей, по требованию УФАС по Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, это произошло из-за того, что сведения о ремонте общественной местной автотрассы размещались позднее, чем полагается. Речь об автомобильной дороге Осташкино – Понюшино – Мартьяново.

– Главу Локнянского района привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве добавили также, что эта статья разъясняет меру наказания за нарушение порядка ведения реестра контрактов. Нарушения закона удалось выявить благодаря специальной проверке районной прокуратуры. Под наблюдение попали данные контрактной система, относящейся к сфере покупки товаров, работ, а также различных услуг, цель которых – исполнить различные государственные и муниципальные нужды.

Постановлением руководителя Псковского УФАС России глава района подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.