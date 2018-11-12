2018-11-12T11:06:18+03:00
Общество

Итальянская компания снабдит оборудованием «Псковский завод «Титан – Полимер»

Новые машины должны автоматизировать и оптимизировать производство
Раиса Семёнова
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В списке поставляемых мащин: монтажные мостовые краны, специализированные автоматические краны, конвейеры. Фото: пресс-служба группы компаний "Титан"В списке поставляемых мащин: монтажные мостовые краны, специализированные автоматические краны, конвейеры. Фото: пресс-служба группы компаний "Титан"
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Проект Псковской области, завод «Титан – Полимер» приобретёт необходимое оборудование у одной итальянской компании – «Bonfanti Srl». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, по контракту, это иностранное предприятие поставит псковскому заводу несколько автоматов для перемещения упаковки рулонов биаксиально-ориентированных полиэтилен полиэтилентерефталатных (БОПЭТ) пленок.

– Оборудование, которое предоставит итальянский поставщик, автоматизирует, оптимизирует производство: резку, металлизацию, перемещение и упаковывание плёнок, – сообщили в ведомстве.

Эти машины транспортно-загрузочная система БОПЭТ-пленок: монтажные мостовые краны, специализированные автоматические краны, конвейеры. Кроме того, итальянская компания обеспечит «Титан – Полимер» стеллажами, автоматизированным складом и устройством автоматического упаковывания продукции. Кроме того, в ведомстве отметили, что, по условиям договоров, две БОПЭТ-линии и два металлизатора поставят на завод «Титан – Полимер» в 2019 году, во второй половине.

СПРАВКА «КП»

«Bonfanti Srl» – итальянский производитель подъёмных кранов, эстакад, погрузочных платформ, поставщик транспортно-загрузочных систем.

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