В Великих Луках интернет-мошенники обманули местного жителя на 13 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-12T11:38:08+03:00

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В Великих Луках злоумышленники незаконным путём завладели деньгами местного жителя. Потерпевшим оказался 18-летний учащийся. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате криминальных действий юноша лишился 13 тысяч рублей.

– Эту пятизначную сумму молодой человек перевёл со своего электронного счёта на счёт мошенников, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве обратили внимание на то, что само криминальное действие произошло 9 ноября. Тогда в социальных сетях молодой человек получил уведомление о том, что знакомой ему девушке нужны деньги. Как выяснилось позже, с аккаунта этой девушки попросил юношу перевести необходимую сумму какой-то неизвестный. Это удалось определить, поскольку у великолучанина появились подозрения, и он решил связаться по телефону со своей знакомой. Девушка сказала, что сообщений с просьбами помочь деньгами никому не отсылала. Эта знакомая также добавила, что её интернет-профиль взломали.