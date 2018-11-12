В Красногородском районе двух латышей лишат земельного участка
Пыталовский районный суд рассмотрел иск прокурора в отношении двух иностранцев. У граждан Латвии есть земельный участок, который находится недалеко от госграницы. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Красногородского района, согласно Земельному Кодексу, иностранцы без российского гражданства не могут иметь собственность на приграничной земле.
- Перечень приграничных территорий, на которых лица без гражданства не могут иметь собственность, установлен Президентом РФ. А Красногородский район как раз относится к этому списку, - сообщили в ведомстве.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что латыши проживают на территории сопредельного государства и имеют вид на жительство в России. А их участок находится недалеко от российско-латвийской границы, что нарушает требования законодательства.
Таким образом, суд обязывает иностранцев отказаться от своего земельного участка, согласно пункту 3 статьи 15 Земельного Кодекса.