В Красногородском районе двух латышей лишат земельного участка

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-12T11:54:15+03:00

Иностранцам без российского гражданства нельзя иметь собственность в приграничном районе

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Пыталовский районный суд рассмотрел иск прокурора в отношении двух иностранцев. У граждан Латвии есть земельный участок, который находится недалеко от госграницы. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Красногородского района, согласно Земельному Кодексу, иностранцы без российского гражданства не могут иметь собственность на приграничной земле.

- Перечень приграничных территорий, на которых лица без гражданства не могут иметь собственность, установлен Президентом РФ. А Красногородский район как раз относится к этому списку, - сообщили в ведомстве.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что латыши проживают на территории сопредельного государства и имеют вид на жительство в России. А их участок находится недалеко от российско-латвийской границы, что нарушает требования законодательства.

Таким образом, суд обязывает иностранцев отказаться от своего земельного участка, согласно пункту 3 статьи 15 Земельного Кодекса.