В Пскове в филармонии пройдет концерт в честь юных дарований Псковщины

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-12T12:04:00+03:00

Перед зрителями выступят лауреаты ежегодных премий «Юные дарования Псковщины», «Молодые дарования России» и стипендиаты губернатора региона. Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

На концерте прозвучат музыкальные произведения русских и зарубежных классиков

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В областном центре в БКЗ филармонии пройдет праздничный концерт, посвященный юным талантам региона. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, во время мероприятия состоится ежегодная церемония награждения молодых дарований Псковского края. Мероприятие начнётся 17 ноября в 17.00.

– Перед зрителями выступят лауреаты ежегодных премий «Юные дарования Псковщины», «Молодые дарования России» и стипендиаты губернатора региона, – сообщили в ведомстве.

Праздничный вечер пройдет под классическую музыку в исполнении учеников детских музыкальных школ под аккомпанемент псковского симфонического оркестра.

СПРАВКА «КП»

Ежегодная премия «Юные дарования Псковщины» в этом году вручается 22-й раз. За долгую историю существования этой почетной награды лауреатами премии стали больше 500 талантливейших учеников, студентов и выпускников творческих учебных заведений.