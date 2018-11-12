В Пскове в филармонии пройдет концерт в честь юных дарований Псковщины
В областном центре в БКЗ филармонии пройдет праздничный концерт, посвященный юным талантам региона. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, во время мероприятия состоится ежегодная церемония награждения молодых дарований Псковского края. Мероприятие начнётся 17 ноября в 17.00.
– Перед зрителями выступят лауреаты ежегодных премий «Юные дарования Псковщины», «Молодые дарования России» и стипендиаты губернатора региона, – сообщили в ведомстве.
Праздничный вечер пройдет под классическую музыку в исполнении учеников детских музыкальных школ под аккомпанемент псковского симфонического оркестра.
СПРАВКА «КП»
Ежегодная премия «Юные дарования Псковщины» в этом году вручается 22-й раз. За долгую историю существования этой почетной награды лауреатами премии стали больше 500 талантливейших учеников, студентов и выпускников творческих учебных заведений.