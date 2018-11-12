2018-11-12T12:57:56+03:00
Общество

В Псковской области началось голосование за имя для аэропорта «Кресты»

В ходе опроса общественного мнения из шести кандидатов остались только трое
Виталий Суриков
Поделиться:
Общественная приемная станет одним из мест, где можно проголосовать за имя для аэропорта в Пскове.Общественная приемная станет одним из мест, где можно проголосовать за имя для аэропорта в Пскове.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

В Псковской области наравне со всей страной началось итоговое голосование за имя для аэропорта. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» координаторы проекта в регионе, в ходе опроса общественного мнения из шести претендентов выбрали трех.

Во время первичных слушаний общественники сформировали шорт-лист номинантов. В их число вошли княгиня Ольга, князь Довмонт, князь Александр Невский, Василий Маргелов, Александр Пушкин, шестая рота 104 парашютно-десантного полка. После этого ВЦИОМ провел в регионе опрос, кого же псковичи хотят видеть среди претендентов.

Итоговая тройка выглядит так: княгиня Ольга, князь Александр Невский, Василий Маргелов. Командующий ВДВ попал в список вместо шестой роты 104 ПДП, потому что название подразделения не подходило критериям конкурса.

КОНКРЕТНО

Проголосовать можно на сайте проекта или на одном из пунктов голосования. Они расположились в местах большого пассажирапотока и в общественной приемной проекта. Голосование продлится с 12 по 30 ноября. Любой желающий может проголосовать только один раз.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове задержали юношу из Мурманской области, пытавшегося украсть вино и виски
В Пскове в филармонии пройдет концерт в честь юных дарований Псковщины
В Красногородском районе двух латышей лишат земельного участка
В Великих Луках интернет-мошенники обманули местного жителя на 13 тысяч рублей
Итальянская компания снабдит оборудованием «Псковский завод «Титан – Полимер»
После антикоррупционной проверки главу Локнянского района оштрафовали на 10 тысяч рублей
Эфиры вокального конкурса «Новая Звезда» с участием великолучанки Анны Воракcо выйдут в декабре
До трёх дней сократили «санитарный ноябрь» в «Михайловском»
В Пскове начался семейный праздник «Маленький чемпион - осень 2018»
В Псковской области дети собрали макет космического корабля
Завершено голосование в конкурсе «Народный участковый»