В Псковской области началось голосование за имя для аэропорта «Кресты»

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-12T12:57:56+03:00

Общественная приемная станет одним из мест, где можно проголосовать за имя для аэропорта в Пскове. Фото: Владимир Кольцов

В ходе опроса общественного мнения из шести кандидатов остались только трое

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В Псковской области наравне со всей страной началось итоговое голосование за имя для аэропорта. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» координаторы проекта в регионе, в ходе опроса общественного мнения из шести претендентов выбрали трех.

Во время первичных слушаний общественники сформировали шорт-лист номинантов. В их число вошли княгиня Ольга, князь Довмонт, князь Александр Невский, Василий Маргелов, Александр Пушкин, шестая рота 104 парашютно-десантного полка. После этого ВЦИОМ провел в регионе опрос, кого же псковичи хотят видеть среди претендентов.

Итоговая тройка выглядит так: княгиня Ольга, князь Александр Невский, Василий Маргелов. Командующий ВДВ попал в список вместо шестой роты 104 ПДП, потому что название подразделения не подходило критериям конкурса.

КОНКРЕТНО

Проголосовать можно на сайте проекта или на одном из пунктов голосования. Они расположились в местах большого пассажирапотока и в общественной приемной проекта. Голосование продлится с 12 по 30 ноября. Любой желающий может проголосовать только один раз.