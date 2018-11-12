В Пскове задержали юношу из Мурманской области, пытавшегося украсть вино и виски
В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека при попытке хищения чужого имущества. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, парень украл из магазина алкогольную продукцию.
Во время патрулирования города на пульт экипажа группы задержания поступило сообщение от одного из охраняемых объектов. В продуктовом магазине на Рижском проспекте сработала сигнализация.
– Получив тревожное сообщение, стражи порядка незамедлительно прибыли на вызов и задержали злоумышленника, – сообщили в ведомстве.
Задержанным оказался 18-летний житель Мурманской области. Северянин хотел украсть виски и бутылку вина, но его вовремя остановили.
Подозреваемого передали в правоохранительные органы для дальнейшего процессуального разбирательства.
В ведомстве также напоминают, что за кражу на сумму более 1 000 рублей, но не более 2 500 рублей, могут привлечь к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества. За кражу на сумму более 2 500 предусматривается уголовная ответственность.