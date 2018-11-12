2018-11-12T12:37:00+03:00
Происшествия

В Пскове задержали юношу из Мурманской области, пытавшегося украсть вино и виски

Молодого человека передали сотрудникам полиции
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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В продуктовом магазине на Рижском проспекте сработала сигнализация.В продуктовом магазине на Рижском проспекте сработала сигнализация.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека при попытке хищения чужого имущества. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, парень украл из магазина алкогольную продукцию.

Во время патрулирования города на пульт экипажа группы задержания поступило сообщение от одного из охраняемых объектов. В продуктовом магазине на Рижском проспекте сработала сигнализация.

– Получив тревожное сообщение, стражи порядка незамедлительно прибыли на вызов и задержали злоумышленника, – сообщили в ведомстве.

Задержанным оказался 18-летний житель Мурманской области. Северянин хотел украсть виски и бутылку вина, но его вовремя остановили.

Подозреваемого передали в правоохранительные органы для дальнейшего процессуального разбирательства.

В ведомстве также напоминают, что за кражу на сумму более 1 000 рублей, но не более 2 500 рублей, могут привлечь к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества. За кражу на сумму более 2 500 предусматривается уголовная ответственность.

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