В Великих Луках раскрыли пропажи планшета, автотелевизора, мобильников и денег

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-12T16:23:23+03:00

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В Великих Луках сотрудники раскрыли две кражи. По одному делу проходит безработный судимый 23-летний местный житель, которого подозревают в краже у 32-летнего соседа планшета, мобильного телефона и автомобильного телевизора. По другому же – безработный 18-летний великолучанин, который, по предварительной информации, мог украсть сумку у 34-летнего потерпевшего. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сейчас силовики проводят проверки.

– Чтобы определить возможных злоумышленников, полицейские провели ряд специальных мероприятий, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили также, что планшет, мобильник и автомобильный телевизор исчезли из комнаты общежития на улице Гоголя 11 ноября. Тогда в полицию обратился хозяин помещения. Сейчас у предполагаемого нарушителя уже изъяли часть выкраденных вещей. Другое же преступление произошло 15 октября. Злоумышленник, укравший сумку из кафе на проспекте Ленина, нашёл в ней 2 мобильника, документы, ключи, а также 38 тысяч рублей. По предварительной информации, суммарный ущерб эксперты оценили в 68 тысяч рублей. Предполагаемый вор сознался в преступлении.