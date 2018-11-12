В Палкинском районе за попытку незаконно пересечь границу задержали 8 иностранцев

СЕГОДНЯ 16:38 2018-11-12T16:38:24+03:00

Иностранцев и их проводника удалось остановить в лесу, в трех километрах от государственной границы. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Среди задержанных – три женщины и один подросток

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В Палкинском районе, вблизи деревни Суслово, пограничники задержали восьмерых иностранных граждан. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, они пытались незаконным путем перейти на территорию сопредельного государства.

Задержанными оказались восемь граждан одной из стран Юго-Восточной Азии. Среди них три женщины и один подросток.

– Иностранцев и их проводника удалось остановить в лесу, в трех километрах от государственной границы, – сообщили в ведомстве.

Подозрительных лесников заметил местный житель, после чего незамедлительно сообщил о них силовикам. По горячим следам пограничники быстро обнаружили злоумышленников. Как выяснилось, план незаконного способа перебраться в страны Евросоюза созрел у группы еще на родине. Для этой цели они и прибыли в Россию, где планировали перейти в Латвию, обходя таможенные пункты пропуска.

На данный момент иностранцы задержаны на 48 часов для дальнейших разбирательств.