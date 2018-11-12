2018-11-12T17:35:32+03:00
Общество

В Пскове перекроют движение по улице Максима Горького

Это вызвано ремонтом улично-дорожной сети
Раиса Семёнова
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Ездить улице, по обозначенной территории, будет нельзя с 14 по 30 ноябряЕздить улице, по обозначенной территории, будет нельзя с 14 по 30 ноябряФото: Владимир Кольцов
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В Пскове на дорожном участке улицы Максима Горького перекроют автомобильное движение. Этот участок простирается от Красноармейской набережной до улицы Красноармейской. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, ездить по улице, по обозначенной территории, будет нельзя с 14 по 30 ноября.

– Движение будет недоступно из-за ремонтных работ улично-дорожной сети, – сообщили в ведомстве.

Примечательно, что по участку не смогут ездить все автомобили, кроме маршрутных автобусов, а также спецмашин.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что администрация муниципалитета извиняется за причинённые неудобства. Водителям настоятельно рекомендуется заранее выбирать маршрут для того, чтобы объехать перекрытый участок. В первую очередь, это относится к тем, кто часто посещает храм, церковь и музей Александра Невского, ведь мимо этих значимых объектов и проходит ремонтируемая дорога.

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