2018-11-12T18:45:00+03:00
Происшествия

В Себежском районе изъяли незадекларированных товаров на полмиллиона рублей

Перевозившую товар женщину привлекли к административной ответственности
Раиса Семёнова
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Для граждан наказание по части 1 статьи 16.2 КоАП – штраф, размер которого варьируется от половины до двойной стоимости незадекларированных товаров. Фото: Псковская таможняДля граждан наказание по части 1 статьи 16.2 КоАП – штраф, размер которого варьируется от половины до двойной стоимости незадекларированных товаров. Фото: Псковская таможня
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В Себежском районе на таможенном посту, что у российско-латвийской границы, расположенном в деревне Посинь, изъяли больше 38 килограммов незадекларированного товара. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в Псковской таможне, этот товар представляет собой биологические активные добавки, средства гигиены и стоматологическое оборудование. Эксперты оценили всё перевозимое почти в 500 тысяч рублей.

– Незадекларированный товар, а это 61 предмет, нашли в поезде «Москва – Рига». Эти предметы, упакованные в сумки и пакеты, везла гражданка Российской Федерации, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве добавили, что за пренебрежение таможенным декларированием женщину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Для граждан наказание по такой статье – штраф, размер которого варьируется от половины до двойной стоимости незадекларированных товаров.

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