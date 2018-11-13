В Невельском районе пограничники не дали незаконно ввезти в Россию 19 тонн яблок

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-13T09:42:44+03:00

Яблоки были спрятаны за коврами, но скрыть их от зоркого глаза пограничников не получилось. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

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В Невельском районе на пограничном пункте пропуска задержали грузовой автомобиль. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в нем пытались незаконно перевезти через границу 19 тонн яблок.

- По официальным бумагам злоумышленник перевозил ковровые изделия, в прицепе машины тоже лежали ковры. На первый взгляд все было хорошо. Но осмотрев содержимое пристально, пограничники выявили, что за рядами ковровых покрытий спрятаны яблоки, - сообщили в ведомстве.

Водителя попросили показать документы на фрукты. Однако ни накладных, ни фитосанитарных бумаг он предоставить не смог. Таким образом, о качестве и безопасности фруктов остается только догадываться.

По предварительным данным общая стоимость товара составляет почти один миллион рублей. Пограничники изъяли 19 тонн яблок и передали компетентным органам.