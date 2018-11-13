В Невельском районе пограничники не дали незаконно ввезти в Россию 19 тонн яблок
В Невельском районе на пограничном пункте пропуска задержали грузовой автомобиль. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в нем пытались незаконно перевезти через границу 19 тонн яблок.
- По официальным бумагам злоумышленник перевозил ковровые изделия, в прицепе машины тоже лежали ковры. На первый взгляд все было хорошо. Но осмотрев содержимое пристально, пограничники выявили, что за рядами ковровых покрытий спрятаны яблоки, - сообщили в ведомстве.
Водителя попросили показать документы на фрукты. Однако ни накладных, ни фитосанитарных бумаг он предоставить не смог. Таким образом, о качестве и безопасности фруктов остается только догадываться.
По предварительным данным общая стоимость товара составляет почти один миллион рублей. Пограничники изъяли 19 тонн яблок и передали компетентным органам.