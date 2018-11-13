В Порховском районе за несоблюдение обязанностей признали виновным инспектора КУМИ

СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-13T10:42:56+03:00

Примечательно, что инспектор не стал выкладывать на обозрение никакие сведения о контролирующем проверку органе и должностном лице. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Изменить размер текста: A A

В Порховском районе мировой судья признал виновным местного служащего, земельного инспектора КУМИ администрации муниципалитета. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в интернете этот служащий разместил не все необходимые данные проверки, объектом которой стала благотворительная организация «Росток».

– Примечательно, что инспектор не стал выкладывать на обозрение никакие сведения о контролирующем проверку органе и должностном лице, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что служащего привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 19.6.1 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации. Санкции этой части статьи применяются к тем, кто не занёс необходимую информацию о проведённой проверке в единый реестр проверочный мероприятий. В конце судебного процесса судья наказал инспектора лишь предупреждением.