2018-11-13T12:01:46+03:00
Общество

В Пскове по задолженности женщина заплатила больше полумиллиона рублей

Неплательщице мешал запрет на регистрацию недвижимости
Раиса Семёнова
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В настоящий момент исполнительное производство прекращено. Псковичка полностью рассчиталась с взыскателем, а также оплатила и исполнительский сбор.В настоящий момент исполнительное производство прекращено. Псковичка полностью рассчиталась с взыскателем, а также оплатила и исполнительский сбор.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Пскове 48-летняя местная жительница отдала около 530 тысяч рублей, чтобы погасить крупную задолженность. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УФССП по Псковской области, женщина решила расплатиться по всем счетам, поскольку судебные приставы ограничили её в возможности регистрировать недвижимое имущество.

– В настоящий момент исполнительное производство прекращено. Псковичка полностью рассчиталась с взыскателем, а также оплатила и исполнительский сбор, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве добавили также, что раньше женщина не спешила гасить долги. Они числились за ней ещё с 2011 года. Судебные приставы же начали заниматься делом неплательщицы в 2014 году. Её временно ограничили как в выезде за пределы Российской Федерации, так и в получении заработной платы в полном объёме. Задолженность возникла у гражданки из-за кредитов, по которым она длительное время целиком не расплачивалась.

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