2018-11-13T12:39:08+03:00
Общество

В фойе ПсковГУ откроется выставка, посвященная истории появления аэропорта

Псковичей ждут на мероприятие с 14 ноября
Виталий Суриков
Поделиться:
На открытие выставки придут студенты и преподаватели. Однако выставка - не единсвтенное посвящённое "Великим именам России" мероприятие.На открытие выставки придут студенты и преподаватели. Однако выставка - не единсвтенное посвящённое "Великим именам России" мероприятие.Фото: Владимир Кольцов
Изменить размер текста:

В фойе Псковского государственного университета откроется выставка, посвященная истории аэропорта в Пскове. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом рассказала директор института непрерывного образования Инна Андреянова.

– На ее открытии будут присутствовать студенты и преподаватели, – отметила представитель ПсковГУ. – Все смогут познакомиться с историей воздушной гавани.

Но это не единственное мероприятие, посвященное конкурсу «Великие имена России». Скоро, 15 ноября, в общественной приемной региональное отделение «Волонтёры победы» организует интеллектуальную игру «Риск». Это своеобразная смесь брейн-ринга и элементов риска.

Примечательно, что на следующей неделе, 23 ноября, студенты исторического факультета ПсковГУ проведут игру со школьниками по тематике конкурса. А уже 30 ноября опорный университет проведет брейн-ринг по истории Псковской области и высшего учебного заведения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Пскова просит очистить от машин тротуар у городской больницы
Новым улицам на Ленинградском шоссе дадут имена героев и писателей Псковщины
В Опочке в ДТП погибла 77-летняя пенсионерка
В Пскове суд наказал виновницу ДТП, причинившего пассажирке серьёзные травмы
В голосовании за наименование псковского аэропорта лидирует имя Александра Невского
В Гдовском районе волонтеры очистили от мусора приозерные территории
Подозреваемому в наркоторговле жителю Великих Лук грозит до 20 лет колонии
Житель Пскова потребовал от властей защитить парк от бобров
В Пскове по задолженности женщина заплатила больше полумиллиона рублей
В Порховском районе за несоблюдение обязанностей признали виновным инспектора КУМИ
В Невельском районе пограничники не дали незаконно ввезти в Россию 19 тонн яблок
В Себежском районе изъяли незадекларированных товаров на полмиллиона рублей
В Пскове перекроют движение по улице Максима Горького
В Палкинском районе за попытку незаконно пересечь границу задержали 8 иностранцев
В Великих Луках раскрыли пропажи планшета, автотелевизора, мобильников и денег
В Пскове у Вечного огня установили стелу в память о подводнике Иване Перове
В Пскове задержали юношу из Мурманской области, пытавшегося украсть вино и виски
В Псковской области началось голосование за имя для аэропорта «Кресты»
В Пскове в филармонии пройдет концерт в честь юных дарований Псковщины
В Красногородском районе двух латышей лишат земельного участка
В Великих Луках интернет-мошенники обманули местного жителя на 13 тысяч рублей
Итальянская компания снабдит оборудованием «Псковский завод «Титан – Полимер»
После антикоррупционной проверки главу Локнянского района оштрафовали на 10 тысяч рублей
Эфиры вокального конкурса «Новая Звезда» с участием великолучанки Анны Воракcо выйдут в декабре
До трёх дней сократили «санитарный ноябрь» в «Михайловском»
В Пскове начался семейный праздник «Маленький чемпион - осень 2018»
В Псковской области дети собрали макет космического корабля
Завершено голосование в конкурсе «Народный участковый»