В фойе ПсковГУ откроется выставка, посвященная истории появления аэропорта

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-13T12:39:08+03:00

На открытие выставки придут студенты и преподаватели. Однако выставка - не единсвтенное посвящённое "Великим именам России" мероприятие. Фото: Владимир Кольцов

Псковичей ждут на мероприятие с 14 ноября

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В фойе Псковского государственного университета откроется выставка, посвященная истории аэропорта в Пскове. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом рассказала директор института непрерывного образования Инна Андреянова.

– На ее открытии будут присутствовать студенты и преподаватели, – отметила представитель ПсковГУ. – Все смогут познакомиться с историей воздушной гавани.

Но это не единственное мероприятие, посвященное конкурсу «Великие имена России». Скоро, 15 ноября, в общественной приемной региональное отделение «Волонтёры победы» организует интеллектуальную игру «Риск». Это своеобразная смесь брейн-ринга и элементов риска.

Примечательно, что на следующей неделе, 23 ноября, студенты исторического факультета ПсковГУ проведут игру со школьниками по тематике конкурса. А уже 30 ноября опорный университет проведет брейн-ринг по истории Псковской области и высшего учебного заведения.