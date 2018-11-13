Житель Пскова потребовал от властей защитить парк от бобров

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-13T13:19:10+03:00

Мужчина предлагает защитить стволы деревьев от группы полуводных млекопитающих отряда грызунов, а именно от семейства бобровых. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Грызуны уже несколько лет обитают в центре древнего города

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В Пскове, в Финском парке, поселились бобры. Ничего необычного в этом нет: рядом водоем и много деревьев. Но благодаря их набегам, может пострадать вид парка, поскольку грызуны буквально выпиливают многолетние деревья. Житель Пскова Антон Масальский даже написал официальное обращение в адрес властей на сайте губернатора Михаила Ведерникова, передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков». Мужчина предлагает защитить стволы деревьев от группы полуводных млекопитающих отряда грызунов, а именно от семейства бобровых.

– Возможно ли принять какие-либо меры, чтобы защитить шаровидные ивы, которые растут в финском парке? Одно из деревьев возле мостика изрядно погрызли бобры. Можно ли предусмотреть защиту стволов сеткой-рабицей или другим способом, – спрашивает местный житель.

Мужчина не требует убивать бобров, он лишь просит защитить деревья и кустарники от их зубов.

Ответственным по вопросу Антона Масальского назначен председатель государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов.