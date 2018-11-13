2018-11-13T13:31:56+03:00
Происшествия

Подозреваемому в наркоторговле жителю Великих Лук грозит до 20 лет колонии

Мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье 228.1
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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На протяжении полугода мужчина продавал в районном центре метадон, который приобрел заранее.На протяжении полугода мужчина продавал в районном центре метадон, который приобрел заранее.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Великих Луках в отношении местного жителя завели уголовное дело. Мужчина обвиняется в сбыте наркотических веществ в особо крупных размерах. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, великолучанин также привлекал к своей незаконной деятельности и других участников. Если вину докажут, мужчина может получить до 20 лет колонии.

– В случае, если подозреваемого признают наркоторговцем, его ждут санкции нескольких пунктов частей 3 и 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Это незаконный сбыт наркотических средств в значительных и крупных размерах, а также сбыт группой лиц по предварительному сговору, – сообщили в ведомстве.

На протяжении полугода мужчина продавал в районном центре метадон, который приобрел заранее. Силовики уже доказали не менее пяти случаев сбыта подозреваемым наркотиков. Как выяснилось, злоумышленник продавал запрещенное вещество разным людям. Масса каждой партии варьировалась в зависимости от желания заказчика, от полутора до четырех граммов.

Уголовное дело передали в суд.

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