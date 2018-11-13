2018-11-13T13:47:04+03:00
Общество

В Гдовском районе волонтеры очистили от мусора приозерные территории

В период с июня по октябрь добровольцы 14 раз выезжали на уборку водоохранных зон
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Около 60 человек помогали очистить лес и приозерные земли. Фото: государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей средыОколо 60 человек помогали очистить лес и приозерные земли. Фото: государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды
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Волонтеры на протяжении пяти месяцев убирали водоохранные участки озер в Гдовском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, выезды по уборке мусора проводились в рамках экологических акций «Чистый город» и «Чистые берега».

Очистительные мероприятия проходили на четырех озерах: Каретное, Зеркальное, Серебряное и Жуково. Около 60 человек помогали очистить лес и приозерные земли, где чаще всего массово отдыхают люди в теплое время года.

– В период с июня по октябрь осуществлено 14 выездов на территорию перечисленных озёр для проведения акций. В июне было три выезда, в июле и в августе по четыре раза выезжали, в сентябре – дважды и один раз в октябре, – сообщили в ведомстве.

Помимо уборки загрязненных участков, волонтеры обновили вывески, призывающие не мусорить. Новые многочисленные таблички с социальной рекламой и убранная, чистая территория сделали свое дело. По наблюдениям ведомства, после работы волонтеров количество мусора в местах массового отдыха значительно уменьшилось.

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