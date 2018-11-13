В голосовании за наименование псковского аэропорта лидирует имя Александра Невского

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-13T14:41:43+03:00

В течение суток за великого русского князя отдали свои голоса 1 177 человек

Изменить размер текста: A A

Вчера, 12 ноября, В Псковской области стартовало итоговое голосование за имя аэропорта «Кресты». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе проекта «Великие имена России», лидером голосования за первые сутки стало имя Александра Невского.

На сегодняшний день, в списке имен для псковского аэропорта осталось три претендента. В ходе опроса за первые 24 часа заключительного этапа можно подвести предварительные результаты. За имя Василия Маргелова проголосовало 742 человека. Назвать аэропорт именем княгини Ольги хотят 1 104 человека. Большинству из опрошенных импонирует наименование в честь великого русского князя - за имя Александра Невского проголосовали 1 177 человек.

КОНКРЕТНО

Итоговый этап голосования продлится до 30 ноября. Из трех имен останется только одно, и именно это имя будет присвоено псковскому аэропорту. Проголосовать можно на сайте проекта, в общественной приемной проекта или у волонтеров. С 17.30 до 19.30 они находятся в крупных торговых центрах.