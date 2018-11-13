2018-11-13T14:45:29+03:00
Происшествия

В Пскове суд наказал виновницу ДТП, причинившего пассажирке серьёзные травмы

Примечательно, что женщина, когда управляла машиной, была в состоянии наркотического опьянения
Раиса Семёнова
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Нарушительницу привлекли к ответственности по части 2 статьи 264 УК РФ.Нарушительницу привлекли к ответственности по части 2 статьи 264 УК РФ.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Пскове суд признал виновной 28-летнюю местную жительницу. На заседании установили, что она в состоянии наркотического опьянения вела автомобиль, в результате чего нарушила ПДД и попала в ДТП, где сильно пострадала её пассажирка. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре муниципалитета, нарушительницу привлекли к ответственности по части 2 статьи 264 УК РФ. Смягчающим обстоятельством выступило то, что после аварии управлявшая машиной женщина, мать двоих детей, ухаживала за пострадавшей.

– Здоровью пассажирки причинён тяжёлый вред. Виновная получила год и 6 месяцев условно, с исправительным сроком – полгода, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что теперь виновнице ДТП, у которой и так незначительный опыт вождения, нельзя управлять транспортными средствами, пока не закончится условный срок. Сама же авария случилась на улице Вокзальной, возле дома № 16. Иномарка с виновной и пострадавшей выехала на высокой скорости на проезжую часть с интенсивным движением, после чего влетела в столб, поскольку был риск срезаться в автобус.

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