В Опочке в ДТП погибла 77-летняя пенсионерка
В Опочке в дорожно-транспортном происшествии погибла пенсионерка. В момент аварии эта 77-летняя женщина переходила дорогу. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, сбили пенсионерку на пересечении улицы Коммунальной с улицей Ленина. Управлял отечественным легковым автомобилем, который и наехал на пожилую женщину, 31-летний местный житель.
– Пенсионерка переходила дорогу не по пешеходному переходу, а неподалёку. Причём, когда всё произошло, светофор для пешеходов горел красным светом, – сообщили в ведомстве.
Помимо этого, в ведомстве обратили внимание на то, что само дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 12 ноября. За этот день сотрудники управления не выявили в регионе больше аварий. А вечером 11 ноября в Пскове около дома № 17 на Октябрьском проспекте машина сбила 16-летнюю девушку, переходившую дорогу на зелёный сигнал светофора. Установить водителя, как и его машину, пока не удалось. Что касается пострадавшей, то она самостоятельно вызвала скорую.