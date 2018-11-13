В Опочке в ДТП погибла 77-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-13T15:20:19+03:00

В этот день, 12 ноября, сотрудники управления не зафиксировали больше ДТП. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Опочке в дорожно-транспортном происшествии погибла пенсионерка. В момент аварии эта 77-летняя женщина переходила дорогу. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, сбили пенсионерку на пересечении улицы Коммунальной с улицей Ленина. Управлял отечественным легковым автомобилем, который и наехал на пожилую женщину, 31-летний местный житель.

– Пенсионерка переходила дорогу не по пешеходному переходу, а неподалёку. Причём, когда всё произошло, светофор для пешеходов горел красным светом, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве обратили внимание на то, что само дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 12 ноября. За этот день сотрудники управления не выявили в регионе больше аварий. А вечером 11 ноября в Пскове около дома № 17 на Октябрьском проспекте машина сбила 16-летнюю девушку, переходившую дорогу на зелёный сигнал светофора. Установить водителя, как и его машину, пока не удалось. Что касается пострадавшей, то она самостоятельно вызвала скорую.