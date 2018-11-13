2018-11-13T16:26:22+03:00
Общество

Новым улицам на Ленинградском шоссе дадут имена героев и писателей Псковщины

В областном центре также планируют установить памятник малолетним узникам и пограничный катер в честь моряков-пограничников
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Вслед за аэропортом именами великих соотечественников назовут новые улицы Пскова.Вслед за аэропортом именами великих соотечественников назовут новые улицы Пскова.Фото: Пресс-служба администрации Пскова
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В администрации Пскова прошло заседание общественной комиссии. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, во время встречи обсудили вопросы о наименований новых улиц и муниципальных зданий, а также поговорили об установке памятников.

- Улицы нового микрорайона на Ленинградском шоссе, на «Учхозе», назовут в честь великих деятелей Псковщины. Именами Героев Советского Союза, писателей, поэтов и историков, чья жизнь неразрывно связана с городом, - сообщили в ведомстве.

Во время совещания также обсудили установку памятных знаков в областном центре. Одним из предложений было поставить монумент в память малолетним узникам, которые погибли под гнетом фашистской армии. А также рассмотрели вариант установки пограничного катера в честь моряков-пограничников.

Вопросы, касающиеся культурной сферы города, обсудили краеведы, историки, представители общественности. А также заместитель главы Пскова Елене Полонская и начальник управления культуры администрации Юрий Мартынов.

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