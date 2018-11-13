2018-11-13T17:18:39+03:00
Общество

Житель Пскова просит очистить от машин тротуар у городской больницы

Из-за отсутствия на пешеходной дорожке свободного места люди ходят по проезжей части
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Парковка на тротуаре влечет за собой штрафные санкции, размер которых, по статье 12.19. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Фото: Google КартыПарковка на тротуаре влечет за собой штрафные санкции, размер которых, по статье 12.19. Кодекса РФ об административных правонарушениях. Фото: Google Карты
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В Пскове на улице Подвишенской, между городской и детской больницами, часто можно увидеть парковку вместо тротуара. Это вызывает недовольство у пешеходов, которые вынуждены ходить по проезжей части. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе псковского регионального отделения ВПП «Единая Россия», к ним обратился местный житель, который попросил освободить от автомобилей пешеходную дорожку.

– До определенного места по тротуару еще можно передвигаться. Но через дорогу от приемного отделения он превращает в стихийную автостоянку, что вынуждает людей ходить по проезжей части. Мало того, что проезжающие машины могут обрызгать грязью, так это же создаёт угрозу жизни и здоровья людей. Тем более, рядом находится перинатальный центр, – пожаловался горожанин.

Парковка на тротуаре влечет за собой штрафные санкции, размер которых, по статье 12.19. Кодекса РФ об административных правонарушениях, – тысяча рублей. За разрешение этого вопроса взялась депутат областного собрания Лидия Драгунова. Она перенаправит обращение гражданина в компетентные органы, где возьмут под контроль тротуар.

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