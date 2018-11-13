У финалисток «Мисс Псков – 2018» прошла фотосессия на подземном паркинге

13 Нояб. 22:05 2018-11-13T22:05:41+03:00

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Финалисток конкурса красоты «Мисс Псков – 2018» вновь настигла камера профессионального фотографа. На этот раз – на подземном паркинге торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» (фото - ЗДЕСЬ). Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» организатор проекта Николай Королёв, девушки позировали в одежде одного из модных псковских бутиков.

– Девушек подготовили к съёмкам стилисты и визажисты, – сообщил Николай Королёв.

ВАЖНО

«Комсомолка» проводит голосование «Мисс Псков – 2018». С помощью него читатели могут выбрать свою победительницу. Голосование закончится 22 ноября, а результаты объявят 24 ноября, на финальном выступлении «Мисс Псков – 2018» в «Простории». Билеты на заключительный этап мероприятия уже в продаже.

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«Комсомолка» узнала, какой спорт предпочитают участницы. Об этом можно почитать – ЗДЕСЬ. Кроме того, корреспондент «Комсомолки» отсудил конкурс талантов, на котором финалистки проекта продемонстрировали свои творческие способности. После соревнования три победительницы, чьи номера зрители увидят в финале, прокомментировали собственные выступления.

КСТАТИ

Девушки, борющиеся за титул «Мисс Псков – 2018», участвуют в различных фотосессиях от проекта. Кроме паркинга, девушек фотографировали, когда их окутывал цветной дым, а также – пока они занимались в спортзале.