В Новосокольническом районе ясновидящей грозит до 5 лет колонии

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-14T09:56:03+03:00

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В Новосокольническом районе 20-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве. Эксперты оценили ущерб в 63 тысячи рублей. Как рассказала «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, предполагаемой нарушительнице грозят санкции по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

– Эта статья предусматривает наказание за обман, в результате которого похищено чужое имущество, а потерпевшему нанесён значительный ущерб, – сообщили в ведомстве.

Срок за такое нарушение закона – до пяти лет лишения свободы. Помимо того, в ведомстве отметили также, что преступление произошло в июле 2018 года, на городской автостанции. По версии следствия, тогда обвиняемая встретилась с потерпевшей. В этот момент суеверная потерпевшая услышала, что на ней и её семье – порча. Предполагаемая преступница сообщила, что избавиться от недуга можно лишь одним способом: передать ей деньги и кое-какие вещи. В результате жертва мошенничества передала собеседнице как деньги, так и смартфон и прочие вещи. Сейчас обвиняемую ждёт районный суд.