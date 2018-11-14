2018-11-14T09:56:03+03:00
Происшествия

В Новосокольническом районе ясновидящей грозит до 5 лет колонии

Потерпевшую и её семью обещали избавить от порчи
Раиса Семёнова
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Эксперты оценили ущерб в 63 тысячи рублей.Эксперты оценили ущерб в 63 тысячи рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосокольническом районе 20-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве. Эксперты оценили ущерб в 63 тысячи рублей. Как рассказала «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, предполагаемой нарушительнице грозят санкции по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

– Эта статья предусматривает наказание за обман, в результате которого похищено чужое имущество, а потерпевшему нанесён значительный ущерб, – сообщили в ведомстве.

Срок за такое нарушение закона – до пяти лет лишения свободы. Помимо того, в ведомстве отметили также, что преступление произошло в июле 2018 года, на городской автостанции. По версии следствия, тогда обвиняемая встретилась с потерпевшей. В этот момент суеверная потерпевшая услышала, что на ней и её семье – порча. Предполагаемая преступница сообщила, что избавиться от недуга можно лишь одним способом: передать ей деньги и кое-какие вещи. В результате жертва мошенничества передала собеседнице как деньги, так и смартфон и прочие вещи. Сейчас обвиняемую ждёт районный суд.

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