В Печорском районе пограничники не позволили вывезти раритетную швейную машину
В Печорском районе на пограничном пункте пропуска «Шумилкино» в одном из автомобилей нашли старую швейную машинку марки «Зингер». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, вероятно, машинка представляет культурно-историческую ценность.
- Изделие явно носит на себе глубокий отпечаток времени, - сообщили в ведомстве.
Как выяснилось, 31-летняя гражданка Латвии хотела вывезти из России подобный антиквариат. Девушка не указала машинку в таможенной декларации, она рассчитывала на невнимательность сотрудников пограничной службы. Однако специалисты все-таки обнаружили деревянный кейс среди прочих вещей в багажнике машины.
Пограничники забрали раритетную швейную машину и передали ее экспертам для исследования на предмет культурной или исторической ценности. На основании проведенной экспертизы будут приниматься дальнейшие правовые решения.