В Печорском районе пограничники не позволили вывезти раритетную швейную машину

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-14T10:02:25+03:00

Эксперты выяснят действительно ли швейная машинка "Зингер" имеет культурную ценность? Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

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В Печорском районе на пограничном пункте пропуска «Шумилкино» в одном из автомобилей нашли старую швейную машинку марки «Зингер». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, вероятно, машинка представляет культурно-историческую ценность.

- Изделие явно носит на себе глубокий отпечаток времени, - сообщили в ведомстве.

Как выяснилось, 31-летняя гражданка Латвии хотела вывезти из России подобный антиквариат. Девушка не указала машинку в таможенной декларации, она рассчитывала на невнимательность сотрудников пограничной службы. Однако специалисты все-таки обнаружили деревянный кейс среди прочих вещей в багажнике машины.

Пограничники забрали раритетную швейную машину и передали ее экспертам для исследования на предмет культурной или исторической ценности. На основании проведенной экспертизы будут приниматься дальнейшие правовые решения.