2018-11-14T10:22:45+03:00
Происшествия

В Пскове на Рижском проспекте мужчина погиб в пожаре, разгоревшемся из-за сигареты

Сотрудники пожарно-спасательной службы спасли 90-летнюю, отравившуюся угарным газом, пенсионерку
Раиса Семёнова
Поделиться:
Сотрудники скорой медицинской помощи доставили эту пострадавшую в больницу.Сотрудники скорой медицинской помощи доставили эту пострадавшую в больницу.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Пскове в двухкомнатной квартире дома № 61, расположенном на Рижском проспекте, в пожаре погиб человек. Погибший – 57-летний местный житель. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий, из пожара удалось спасти другого человека, 90-летнюю пенсионерку. Сотрудники скорой медицинской помощи доставили эту пострадавшую, отравившуюся угарным газом, в больницу.

– Кроме того, спасли саму квартиру. Сгорели лишь диван и постельные принадлежности, – сообщил Юрий Черепицкий. – Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение мужчины с огнём, при курении.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что сам пожар случился ночью 14 ноября. Пламя тушили девять сотрудников пожарно-спасательной части № 1. На место выезжали две автоцистерны и автолестница. Полностью разобраться с возгоранием удалось примерно за полчаса. Звено газодымозащитной службы работало 20 минут.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ансамбль из Пскова выиграл в Санкт-Петербурге кубок СЗФО по народным танцам
В Великих Луках раскрыли кражи банковской карты, куртки и смартфона
Пилотный проект «Прямые выплаты» затронет почти 240 тысяч псковичей
Глава Пыталовского района незаконно распорядился муниципальным имуществом
В Пскове планируют создать реестр добросовестных поставщиков образовательных услуг
В Печорском районе пограничники не позволили вывезти раритетную швейную машину
В Новосокольническом районе ясновидящей грозит до 5 лет колонии
У финалисток «Мисс Псков – 2018» прошла фотосессия на подземном паркинге
Житель Пскова просит очистить от машин тротуар у городской больницы
Новым улицам на Ленинградском шоссе дадут имена героев и писателей Псковщины
В Опочке в ДТП погибла 77-летняя пенсионерка
В Пскове суд наказал виновницу ДТП, причинившего пассажирке серьёзные травмы
В голосовании за наименование псковского аэропорта лидирует имя Александра Невского
В Гдовском районе волонтеры очистили от мусора приозерные территории
Подозреваемому в наркоторговле жителю Великих Лук грозит до 20 лет колонии
Житель Пскова потребовал от властей защитить парк от бобров
В фойе ПсковГУ откроется выставка, посвященная истории появления аэропорта