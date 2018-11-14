В Пскове на Рижском проспекте мужчина погиб в пожаре, разгоревшемся из-за сигареты

СЕГОДНЯ 10:22 2018-11-14T10:22:45+03:00

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В Пскове в двухкомнатной квартире дома № 61, расположенном на Рижском проспекте, в пожаре погиб человек. Погибший – 57-летний местный житель. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий, из пожара удалось спасти другого человека, 90-летнюю пенсионерку. Сотрудники скорой медицинской помощи доставили эту пострадавшую, отравившуюся угарным газом, в больницу.

– Кроме того, спасли саму квартиру. Сгорели лишь диван и постельные принадлежности, – сообщил Юрий Черепицкий. – Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение мужчины с огнём, при курении.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что сам пожар случился ночью 14 ноября. Пламя тушили девять сотрудников пожарно-спасательной части № 1. На место выезжали две автоцистерны и автолестница. Полностью разобраться с возгоранием удалось примерно за полчаса. Звено газодымозащитной службы работало 20 минут.