Глава Пыталовского района незаконно распорядился муниципальным имуществом

СЕГОДНЯ 12:19 2018-11-14T12:19:28+03:00

Отсутствие торгов говорит о том, что эту управляющую компанию необоснованно выделили среди других, раз предоставили ей помещение, за которое она к тому же не платит. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Прокуратура Пыталовского района проверила, как распоряжаются городским имуществом. Директор муниципального предприятия проверку не прошел. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, глава района незаконно сдала муниципальное помещение.

Как выяснилось, между главой района и управляющей компанией был составлен незаконный договор. На основании документа эта управляющая компания могла бесплатно пользоваться городским жильем площадью в 31 квадратный метр.

– Глава района передал в безвозмездное пользование муниципальное помещение без проведения торгов. Что нарушает Федеральный закон №135 «О защите конкуренции», – сообщили в ведомстве.

Отсутствие торгов говорит о том, что эту управляющую компанию необоснованно выделили среди других, раз предоставили ей помещение, за которое она к тому же не платит. В связи с этим прокурор района потребовал у директора муниципального предприятия расторгнуть незаконный договор и устранить все нарушения.

Руководителя Пыталовского района привлекли к дисциплинарной ответственности.