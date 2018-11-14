Пилотный проект «Прямые выплаты» затронет почти 240 тысяч псковичей

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-14T13:44:10+03:00

Другие виды пособия также будут выплачиваться по новой схеме, в том числе пособие по уходу за ребёнком. Фото: Александр СИДОРЕНКО

Основными направлениями станут выплаты пособий по временной нетрудоспособности, а также пособий по беременности и родам

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Пилотный проект «Прямые выплаты» затронет почти 240 тысяч работающих псковичей. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков, об этом на встрече с журналистами рассказал управляющий региональным отделением фонда социального страхования России Владимир Гоголев.

– Администрация Псковской области одобрила проведение этого проекта на территории региона, – отметил Владимир Николаевич. – Сейчас с нами работают кураторы из Великого Новгорода, которые помогают нам разобраться с возникающими вопросами.

Основными выплатами по новой программе станут пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности. За 2017 год на эти выплаты было потрачено почти миллиард рублей. Другие виды пособия также будут выплачиваться по новой схеме, в том числе пособие по уходу за ребёнком.

КОНКРЕТНО

Пилотный проект «Прямые выплаты» начнет функционировать с 1 января 2019 года. Представители регионального отделения фонда социального страхования уже проходят обучение в регионах, где проект работает уже с 2012 года.