2018-11-14T13:44:10+03:00
Общество

Пилотный проект «Прямые выплаты» затронет почти 240 тысяч псковичей

Основными направлениями станут выплаты пособий по временной нетрудоспособности, а также пособий по беременности и родам
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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Другие виды пособия также будут выплачиваться по новой схеме, в том числе пособие по уходу за ребёнком.Другие виды пособия также будут выплачиваться по новой схеме, в том числе пособие по уходу за ребёнком.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Пилотный проект «Прямые выплаты» затронет почти 240 тысяч работающих псковичей. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков, об этом на встрече с журналистами рассказал управляющий региональным отделением фонда социального страхования России Владимир Гоголев.

– Администрация Псковской области одобрила проведение этого проекта на территории региона, – отметил Владимир Николаевич. – Сейчас с нами работают кураторы из Великого Новгорода, которые помогают нам разобраться с возникающими вопросами.

Основными выплатами по новой программе станут пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности. За 2017 год на эти выплаты было потрачено почти миллиард рублей. Другие виды пособия также будут выплачиваться по новой схеме, в том числе пособие по уходу за ребёнком.

КОНКРЕТНО

Пилотный проект «Прямые выплаты» начнет функционировать с 1 января 2019 года. Представители регионального отделения фонда социального страхования уже проходят обучение в регионах, где проект работает уже с 2012 года.

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